Лавров: Москва ожидает результатов встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Братиславе

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Между Россией и Азербайджаном налажено образцовое сотрудничество в гуманитарной сфере, и образование на русском языке очень востребовано в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Баку.

"Вчера мы провели очень насыщенный и подробный разговор с (президентом Азербайджана - ред.) Ильхамом Алиевым. Это очень хорошо, что нашим отношениям такой тон задают наши президенты", - заявил С.Лавров.

По его словам, недавний визит первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москву был плодотворным. "Обсуждалась работа межправительственной экономической комиссии, будет создана комиссия по инновациям и технологиям", - добавил российский министр.

С.Лавров также подчеркнул, что Москва ожидает результатов от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Братиславе, так как "это очень и очень серьёзная тема".

"У нас образцовое сотрудничество в гуманитарной сфере. У нас планируется проведение Дней Азербайджана в следующем году. Мы благодарны за развитие и обучение русскому языку в Азербайджане. Видим, как образование на русском очень востребовано в Азербайджане", - отметил российский министр, добавив, что сегодня более 11 тысяч азербайджанских студентов обучается в вузах России, а более тысяч из них - по линии правительства РФ.