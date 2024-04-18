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Морис Вимиан: Новая Каледония нуждается в поддержке в борьбе с французским колониализмом

Морис Вимиан: Новая Каледония нуждается в поддержке в борьбе с французским колониализмом Морис Вимиан: Новая Каледония нуждается в поддержке в борьбе с колониальной политикой Франции
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 16:17
Морис Вимиан: Новая Каледония нуждается в поддержке в борьбе с французским колониализмом

Новая Каледония нуждается в поддержке в борьбе с колониальной политикой Франции, и подписанный с Милли Меджлисом меморандум является успешным шагом в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом сказал член народного сената Новой Каледонии Морис Вимиан на конференции в парламенте Азербайджана на тему "История, современные вызовы и ожидаемое будущее".

Он отметил, что сложившиеся в настоящее время условия еще больше усиливают борьбу народа Новой Каледонии за независимость: "Азербайджан протянул руку помощи канакскому народу, и мы ему очень благодарны за это. В Новой Каледонии у нас есть три института, которыми управляет канакский народ, они активно участвуют в нашей борьбе.

Наш политический лидер находится рядом со своим народом, и переговоры с Парижем уже ведутся по-другому", - сказал он.

Вимиан также отметил, что Франция на сегодняшний день изменила свою тактику: "Париж также пытается вмешаться в работу конгресса и местных органов власти провинций.

Нам нужна поддержка, и подписанный с Милли Меджлисом Азербайджана Меморандум является успешным шагом в этом направлении”.

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Версия на английском языке Member of New Caledonian Senate: Negotiations with Paris are now being conducted differently
Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniya Senatının üzvü: Parislə danışıqlar artıq fərqli şəkildə aparılır

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