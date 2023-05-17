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Молдова выразила благодарность украинской армии

Молдова выразила благодарность украинской армии "Россия хотела захватить Одессу, Николаев и выйти в направлении Молдовы. Но благодаря украинскому народу, армии, этот план не осуществился. За это мы благодарны украинским друзьям".
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 14:59
Молдова выразила благодарность украинской армии

"Россия хотела захватить Одессу, Николаев и выйти в направлении Молдовы. Но благодаря украинскому народу, армии, этот план не осуществился. За это мы благодарны украинским друзьям".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил председатель парламента Молдовы Игорь Гросу.

По его словам, у России есть и другие проблемы в Украине:

"В отличие от предыдущих дней, в настоящее время мы пока не видим прямой угрозы нападения со стороны России на нашу страну. Потому что в настоящее время на Восточном фронте наши украинские друзья фактически озадачили их. У них есть другие проблемы. В настоящее время они сами строят укрепления для обороны. Мы благодарны украинским друзьям за это".

Игорь Гросу заявил, что Россия не скрывала, что хочет вторгнуться в Молдову:

"Они этого не скрывают, я знаю. Это и был их первоначальный план. Они хотели захватить Одессу, Николаев и выйти в направлении Молдовы. Но благодаря украинскому народу, армии, этот план не осуществился. И теперь у них есть другие проблемы, так что я не вижу прямой угрозы. Однако это не означает, что мы не должны быть наготове и укреплять свой защитный потенциал", - добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Moldova Ukrayna ordusuna təşəkkürünü bildirib 

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