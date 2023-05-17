Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация

12:02

Интервью председателя парламента Молдовы Игоря Гросу восточноевропейскому бюро Report.

- Уже почти год безопасность Молдовы также является главной темой обсуждения в мире. Что происходит в вашей стране?

- То, что влияет на украинский народ, на наших друзей, конечно, отражается на соседях, в том числе и на нас. Прежде всего, в гуманитарной сфере, потому что первым делом нужно было помочь украинским беженцам, украинским коллегам. Большое число украинцев использовали Молдову в качестве транзитной страны и уехали в другие страны, но многие остались в Молдове. В основном это были дети, подростки, женщины, старики. Хотя у нас нет опыта управления в подобных ситуациях, я думаю, что мы смогли справиться. Мнения международных партнеров также подтверждают это.

Конечно, в этом есть и аспект безопасности. Были также случаи, когда российские ракеты проникали в воздушное пространство Молдовы, бомбили мирные города, разрушая энергетическую инфраструктуру, что ставило людей в затруднительное положение зимой.

Есть и другие случаи, связанные с попытками создать нестабильность через пророссийские партии, криминальный мир и т.д. Россия не брезгует пользоваться услугами криминального мира и криминальных структур, связанных с ее спецслужбами. Слава богу, их планы по дестабилизации не срабатывают и не сработают. Потому что мы знаем, как бороться с такими элементами. Конечно, мы не одиноки в этой борьбе. С нами наши украинские, румынские, европейские, западные партнеры. Поэтому мы можем с гордостью сказать, что, несмотря на попытки России шантажировать нас отключением газа, мы справились, я бы сказал, очень хорошо. Без предупреждения и обсуждения, без указания причины они уменьшили объем поставляемого газа. Этим они хотели оказать давление на Молдову, потому что мы открыто объявили, что помогаем и будем помогать Украине.

У нас есть четкая стратегия, ориентированная на Европу, которой мы привержены. Это воля народа, продемонстрированная на двух последних выборах - парламентских и президентских. Большинство граждан чувствует себя частью Европейского союза, европейской культуры. Мы действительно являемся частью Европы географически и культурно. После агрессии России против Украины мир раскололся на два фронта. Одна - это черные силы, которые всеми возможными и невозможными способами пытаются восстановить Российскую империю, или Советский Союз. Другая сторона - Европейский Союз, где человеческая жизнь является самой важной ценностью, где свобода слова, права человека находятся на высшем уровне.

- Какие конкретные решения принимает парламент Молдовы для укрепления безопасности страны на фоне продолжающейся более года войны в соседней Украине?

- Мы ратифицируем соглашения с Европейским союзом и другими странами. Это включает в себя как финансовую, так и техническую помощь, а также консультации в различных секторах.

- А как насчет армии?

- В рамках программы ЕС European Peace Facility мы получили серьезную помощь для повышения оборонного потенциала, лучшего мониторинга нашего воздушного пространства. Это помощь на сумму около 40 млн евро. Мы удвоили объем ресурсов для армии в бюджете на 2023 год. Это был первый подобный случай за 30-летнюю историю нашей независимости. К сожалению, наши предшественники не уделяли этому вопросу должного внимания.

- Вы можете сказать точную цифру?

- 1,7 млн молдавских леев. Но эти средства будут направлены на укрепление нашей обороноспособности, улучшение жизни военнослужащих.

- А как насчет приобретения военной техники?

- Это тоже включено. Потому что сейчас в нашем арсенале советская, устаревшая техника. Меняем ее на новую. Считаем, что это правильное решение. Мы закупили за рубежом боевые бронированные машины ”Пиранья", которые заменят старую советскую технику. Также закуплены системы мониторинга, радары и т. д.

- Как вы думаете, ожидается ли нападение России на Молдову?

- В настоящее время мы не видим прямой угрозы.

- Ожидается?

- Нет, я не ожидаю. Потому что в настоящее время на Восточном фронте наши украинские друзья фактически озадачили их. У них есть другие проблемы. В настоящее время они сами строят укрепления для обороны. Мы благодарны украинским друзьям за это.

- Я спросил потому, что в последнее время мы часто слышим, что они планируют добраться до Молдовы через территорию Украины...

- Они этого не скрывают, я знаю. Это и был их первоначальный план. Они хотели захватить Одессу, Николаев и выйти в направлении Молдовы. Но благодаря украинскому народу, армии, этот план не осуществился. И теперь у них есть другие проблемы, так что я не вижу прямой угрозы. Однако это не означает, что мы не должны быть наготове и укреплять свой защитный потенциал.

- Говорят, что на выборах в Гагаузии победила политическая сила, противостоящая нынешней власти в Молдове. Не приведет ли это к политической напряженности между странами?

- Не думаю. Это связано с тем, что большая часть населения Молдовы выступает за интеграцию в Европу, и недавние опросы ясно показывают, что граждане Молдовы хотят нормальной жизни для себя, своих детей, интеграции в Европейский союз. Мы вместе с Украиной смогли за очень короткое время получить статус кандидата. Даже в этой тяжелой ситуации мы вместе с Украиной стараемся подготовиться до конца года и принять решение о начале переговоров о вступлении в ЕС. Это будет очень кропотливая работа. Но мы готовы. Мы получаем техническую и экспертную поддержку от стран ЕС - Румынии, стран Балтии, других, прошедших эти процессы.

- В последнее время мы часто слышим о присоединении Молдовы к Румынии. Насколько это реально? Ожидается ли вообще проведение референдума по этому поводу?

- Часть населения открыто говорит об этом.

- А что вы думаете?

- Я считаю, что мы одна нация.

- Значит, вы за это?

- Я за то, чтобы мы стали единым целым, чтобы не было границ между Молдовой и Румынией.

- Вы за то, чтобы Молдова была частью Румынии?

- Нет, неправильно выдавать желаемое за действительность. Я предпочитаю говорить о реалиях. А реалиями является членство в ЕС и исчезновение границы между Молдовой и Румынией. Потому что эта граница - барьер, созданный российской империей и Советским Союзом. Мы говорим на одном языке, принадлежим к одной религии, разделяем одну и ту же культуру, историю. В настоящее время вопрос о проведении референдума не стоит. Мы все настроены на процесс интеграции. Честно говоря, этот путь, то есть евроинтеграция, поможет нам быть вместе с Румынией, Европейским Союзом.

- Между Францией и Бельгией нет границы. Но это отдельные государства. Как вы думаете, Молдова и Румыния поступят так же или объединятся?

- Нет, скорее, это будет символическая граница, как вы сказали, между Бельгией и Францией.

- На каком уровне находятся межпарламентские связи с Азербайджаном? Какие новые сотрудничества ожидаются?

- Я хочу, чтобы мы еще немного углубили начатое сотрудничество. Мы также начали взаимодействовать в области энергетики. Кроме того, мы очень активно прорабатываем вопрос привлечения инвестиций. Я пригласил председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову посетить нашу страну. Я был в Баку, я даже ездил в Шушу, где близко ознакомился с реставрационными и реконструкционными работами. Мы будем очень рады видеть ее здесь.

- Как вы оцениваете выборы в Турции?

- Давайте подождем, как пройдет второй тур. Для нас Турция - важный партнер. На данный момент я не хочу обсуждать, оценивать какого-то кандидата. Мне выпала честь встретиться с Эрдоганом, это сильная личность. Но, как я уже сказал, сейчас я не хочу говорить ни о каком кандидате. Желаем, чтобы выборы прошли успешно, спокойно, чтобы народ избрал своего президента и Турция продолжила играть роль гаранта стабильности в регионе.