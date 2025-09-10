ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Мохаммад Рахман: Форум СВМДА должен превратить региональное разнообразие в возможности

    Внешняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 10:36
    Мохаммад Рахман: Форум СВМДА должен превратить региональное разнообразие в возможности

    Форум мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) должен превратить региональное разнообразие в возможности.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Бангладеш Мохаммад Ашик Рахман на 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

    По его словам, СВМДА является уникальной региональной организацией, объединяющей страны с широким политическим, экономическим, социальным и в то же время разнообразным составом. 

    "Многие считают это вызовом, но я думаю, что задача СВМДА - превратить этот вызов в возможность", - отметил он.

    Рахман подчеркнул, что наряду с продолжающимися конфликтами в Азии сохраняются и новые нетрадиционные угрозы безопасности. В этой связи, по его мнению, СВМДА должно стремиться стать хорошо структурированной и ресурсно обеспеченной организацией, способной выполнять свои задачи и вносить вклад в формирование региональной архитектуры безопасности.

    Лента новостей