Модель ASAN xidmət будет внедрена в Доминиканской Республике (ДР).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət), делегация во главе с председателем Госагентства Ульви Мехдиевым находится с визитом в столице ДР Санто-Доминго.

В рамках визита состоялась встреча азербайджанской делегации с министром Администрации президента ДР Хосе Игнасио Палисой.

Доминиканская сторона выразила заинтересованность в углублении двусторонних связей между государствами. Было отмечено, что обмен опытом внедрения модели ASAN xidmət с доминиканской стороной может внести существенный вклад в данном направлении.

Помимо этого, в рамках поездки делегация Госагентства провела переговоры с министром государственного управления ДР Зигмундом Фройндом, по результатам которых был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Меморандум направлен на внедрение модели ASAN xidmət в Доминиканской Республике, организацию обучающих тренингов для государственных служащих этой страны силами специалистов Госагентства, а также на разработку соответствующих стандартов в указанной сфере.

Данный документ стал первым соглашением, заключенным со странами Карибского бассейна в рамках продвижения и экспорта модели ASAN xidmət на международной арене. Доминиканская Республика стала 53-й страной, куда будет экспортирована данная модель.