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    Модель ASAN xidmət будет внедрена в Доминиканской Республике

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 10:20
    Модель ASAN xidmət будет внедрена в Доминиканской Республике

    Модель ASAN xidmət будет внедрена в Доминиканской Республике (ДР).

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət), делегация во главе с председателем Госагентства Ульви Мехдиевым находится с визитом в столице ДР Санто-Доминго.

    В рамках визита состоялась встреча азербайджанской делегации с министром Администрации президента ДР Хосе Игнасио Палисой.

    Доминиканская сторона выразила заинтересованность в углублении двусторонних связей между государствами. Было отмечено, что обмен опытом внедрения модели ASAN xidmət с доминиканской стороной может внести существенный вклад в данном направлении.

    Помимо этого, в рамках поездки делегация Госагентства провела переговоры с министром государственного управления ДР Зигмундом Фройндом, по результатам которых был подписан Меморандум о взаимопонимании.

    Меморандум направлен на внедрение модели ASAN xidmət в Доминиканской Республике, организацию обучающих тренингов для государственных служащих этой страны силами специалистов Госагентства, а также на разработку соответствующих стандартов в указанной сфере.

    Данный документ стал первым соглашением, заключенным со странами Карибского бассейна в рамках продвижения и экспорта модели ASAN xidmət на международной арене. Доминиканская Республика стала 53-й страной, куда будет экспортирована данная модель.

    Модель ASAN xidmət будет внедрена в Доминиканской Республике
    Модель ASAN xidmət будет внедрена в Доминиканской Республике
    Модель ASAN xidmət будет внедрена в Доминиканской Республике

    Ульви Мехдиев ASAN Xidmət Доминиканская Республика Меморандум о взаимопонимании
    Фото
    "ASAN xidmət" modeli Dominikanda tətbiq olunacaq
    Фото
    ASAN Service model to be implemented in Dominican Republic
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