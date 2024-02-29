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МККК провел двусторонний диалог по вопросу задержания азербайджанского военного

МККК провел двусторонний диалог по вопросу задержания азербайджанского военного Международный комитет Красного Креста (МККК) провел конфиденциальный двусторонний диалог с уполномоченными официальными структурами касательно задержания азербайджанского военнослужащего.
Внешняя политика
29 февраля 2024 г. 16:47
МККК провел двусторонний диалог по вопросу задержания азербайджанского военного

Международный комитет Красного Креста (МККК) провел конфиденциальный двусторонний диалог с уполномоченными официальными структурами касательно задержания азербайджанского военнослужащего.

Как передает Report, об этом сообщил бакинский офис МККК на своей странице в социальной сети "X".

"В соответствии со своим мандатом МККК посещает задержанных, чтобы контролировать обращение с ними и условия содержания, а также помогает им связаться со своими семьями", - говорится в публикации.

Напомним, что утром 28 февраля военнослужащий армии Азербайджана Руслан Панахов заблудился при плохих погодных условиях в Лачынском районе, и был задержан армянской стороной. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении Панахова.

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Версия на английском языке ICRC in dialogue with Armenia in relation to detention of Azerbaijani serviceman
Версия на азербайджанском языке BQXK Azərbaycan hərbçisinin saxlanılması ilə bağlı Ermənistanla dialoq aparır

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