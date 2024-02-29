МККК провел двусторонний диалог по вопросу задержания азербайджанского военного

Международный комитет Красного Креста (МККК) провел конфиденциальный двусторонний диалог с уполномоченными официальными структурами касательно задержания азербайджанского военнослужащего.

Международный комитет Красного Креста (МККК) провел конфиденциальный двусторонний диалог с уполномоченными официальными структурами касательно задержания азербайджанского военнослужащего.

Как передает Report, об этом сообщил бакинский офис МККК на своей странице в социальной сети "X".

"В соответствии со своим мандатом МККК посещает задержанных, чтобы контролировать обращение с ними и условия содержания, а также помогает им связаться со своими семьями", - говорится в публикации.

Напомним, что утром 28 февраля военнослужащий армии Азербайджана Руслан Панахов заблудился при плохих погодных условиях в Лачынском районе, и был задержан армянской стороной. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении Панахова.