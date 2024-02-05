Сотрудники МККК навестили в Баку содержащихся под стражей армянских сепаратистов

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) в конце января и начале февраля навестили армянских сепаратистов, находящихся под стражей в Азербайджане.
Об этом сообщила в ответ на запрос Report руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.
По словам Гусейновой, с задержанными были проведены встречи один на один, созданы условия для общения с членами их семей.
В соответствии со своим мандатом, во время таких посещений МККК оценивает условия содержания и обращение с задержанными. Комитет также создает условия для восстановления или продолжения их контактов с семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации после визитов передаются и обсуждаются только с удерживающей стороной.
Напомним, что сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана были задержаны и доставлены в Баку так называемые бывшие "президенты" армянских сепаратистов в Карабахе Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший "министр иностранных дел" Давид Бабаян, а также "председатель парламента" Давид Ишханян, генералы Лева Мнацаканян, Давид Манукян и "государственный министр" Рубен Варданян.