МККК посетил лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане

МККК посетил лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) в июне вновь посетили лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Отмечается, что с задержанными лицами проведены встречи один на один, для них созданы условия для связи с семьями, и они получили посылки от своих семей.

"В соответствии с мандатом МККК во время таких посещений оценивается обращение с задержанными лицами и условия содержания. Организация также создает условия для восстановления или продолжения связей лиц с их семьями. Согласно процедурам МККК, наблюдения и рекомендации, связанные с посещениями, обсуждаются и делятся только с удерживающей стороной", - подчеркивается в сообщении.