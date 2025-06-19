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МККК посетил лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане

МККК посетил лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане МККК посетил лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане
Внешняя политика
19 июня 2025 г. 15:02
МККК посетил лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) в июне вновь посетили лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Отмечается, что с задержанными лицами проведены встречи один на один, для них созданы условия для связи с семьями, и они получили посылки от своих семей.

"В соответствии с мандатом МККК во время таких посещений оценивается обращение с задержанными лицами и условия содержания. Организация также создает условия для восстановления или продолжения связей лиц с их семьями. Согласно процедурам МККК, наблюдения и рекомендации, связанные с посещениями, обсуждаются и делятся только с удерживающей стороной", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на английском языке ICRC representatives again visit all Armenian detainees in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BQXK Azərbaycanda hərbi cinayətlərdə ittiham olunan erməniəsilli şəxslərə baş çəkib, onlara ailələri ilə əlaqə üçün şərait yaradılıb

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