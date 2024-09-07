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МККК: Мнения анонимных источников не следует считать официальной позицией Комитета

МККК: Мнения анонимных источников не следует считать официальной позицией Комитета Мнения анонимных источников, ссылающихся на Международный комитет красного креста (МККК), не следует считать официальной позицией МККК.
Внешняя политика
7 сентября 2024 г. 19:22
МККК: Мнения анонимных источников не следует считать официальной позицией Комитета

Мнения анонимных источников, ссылающихся на Международный комитет красного креста (МККК), не следует считать официальной позицией МККК.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Стоит отметить, что 29 августа Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал статью шведского журналиста Расмуса Канбека об Азербайджане. В материале со ссылкой на анонимного сотрудника МККК утверждалось, что деятельности Комитета в Карабахском регионе якобы чинятся препятствия. Также были приведены ряд обвинений и претензий в адрес Азербайджана.

Комментируя это, И. Гусейнова подчеркнула, что к таким источникам следует относиться с осторожностью.

"Поскольку мы осознаем, что наши отношения со СМИ могут существенно повлиять на наши возможности удовлетворять потребности населения, пострадавшего от конфликта, мы тщательно продумываем свою позицию. В большинстве случаев мы работаем в сложных условиях, требующих согласования со многими партнерами для удовлетворения гуманитарных потребностей. Дипломатия и координация, необходимые для оказания помощи этим людям, осуществляются посредством двустороннего диалога с соответствующими органами. Мы не разглашаем содержание этих встреч. Многолетний опыт показал нам, что это наиболее эффективный способ выполнения нашей работы", - отметила она.

И. Гусейнова также добавила, что для МККК крайне важно уважение к его миссии:

"Для такой организации, как наша, работа которой основана на доверии, крайне важно уважение к ее миссии ради возможности осуществления гуманитарной деятельности в поддержку нуждающихся людей".

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Версия на азербайджанском языке BQXK rəsmisi: Anonim mənbələrin fikirləri qurumun rəsmi mövqeyi sayılmamalıdır

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