МККК: Мнения анонимных источников не следует считать официальной позицией Комитета

Мнения анонимных источников, ссылающихся на Международный комитет красного креста (МККК), не следует считать официальной позицией МККК.

Мнения анонимных источников, ссылающихся на Международный комитет красного креста (МККК), не следует считать официальной позицией МККК.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Стоит отметить, что 29 августа Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал статью шведского журналиста Расмуса Канбека об Азербайджане. В материале со ссылкой на анонимного сотрудника МККК утверждалось, что деятельности Комитета в Карабахском регионе якобы чинятся препятствия. Также были приведены ряд обвинений и претензий в адрес Азербайджана.

Комментируя это, И. Гусейнова подчеркнула, что к таким источникам следует относиться с осторожностью.

"Поскольку мы осознаем, что наши отношения со СМИ могут существенно повлиять на наши возможности удовлетворять потребности населения, пострадавшего от конфликта, мы тщательно продумываем свою позицию. В большинстве случаев мы работаем в сложных условиях, требующих согласования со многими партнерами для удовлетворения гуманитарных потребностей. Дипломатия и координация, необходимые для оказания помощи этим людям, осуществляются посредством двустороннего диалога с соответствующими органами. Мы не разглашаем содержание этих встреч. Многолетний опыт показал нам, что это наиболее эффективный способ выполнения нашей работы", - отметила она.

И. Гусейнова также добавила, что для МККК крайне важно уважение к его миссии:

"Для такой организации, как наша, работа которой основана на доверии, крайне важно уважение к ее миссии ради возможности осуществления гуманитарной деятельности в поддержку нуждающихся людей".