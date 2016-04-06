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    МККК: Около 3 тыс. армян покинули свои дома в связи с эскалацией на линии соприкосновения

    Стороны нагорно-карабахского конфликта официально не обращались к МККК по поводу пропавших без вести в результате обострения ситуации

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ По предварительным оценкам, по крайней мере 3 тыс. армян покинули свои дома в связи с эскалацией на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

    Как сообщает Report со ссылкой на News.am, об этом заявил ереванский офис Международного Комитета Красного Креста (МККК).

    По словам представителя офиса МККК Зары Аматуни, организация готова оказать помощь в восстановлении инфраструктуры.

    Она отметила, что стороны нагорно-карабахского конфликта официально не обращались к МККК по поводу пропавших без вести в результате обострения ситуации. "Тем не менее, в случае подобных обращений МККК готов выступить в роли нейтрального посредника по этому вопросу", - отметила представитель ереванской делегации МККК.

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