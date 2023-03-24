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Мирзоян: Армения готова открыть все коммуникационные связи с Азербайджаном

Мирзоян: Армения готова открыть все коммуникационные связи с Азербайджаном Армения готова открыть все коммуникационные связи с Азербайджаном.
Внешняя политика
24 марта 2023 г. 12:34
Мирзоян: Армения готова открыть все коммуникационные связи с Азербайджаном

Армения готова открыть все коммуникационные связи с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью египетскому ресурсу AlQahera News.

"Существуют отдельные направления переговоров: первое - открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, второе - делимитация и безопасность границ, третье - договор об установлении мирных отношений между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

В контексте мирного договора глава МИД Армении отметил, что с декабря 2022 года стороны обменялись рядом предложений по проекту этого документа, стремясь продвинуться вперед в процессе поиска справедливых решений по ключевым вопросам.

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Версия на английском языке Ararat Mirzoyan: Armenia is ready to open all communications with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzoyan: "Ermənistan Azərbaycanla bütün kommunikasiya əlaqələrini açmağa hazırdır"

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