Мирзоян: Армения готова открыть все коммуникационные связи с Азербайджаном

Армения готова открыть все коммуникационные связи с Азербайджаном.

Армения готова открыть все коммуникационные связи с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью египетскому ресурсу AlQahera News.

"Существуют отдельные направления переговоров: первое - открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, второе - делимитация и безопасность границ, третье - договор об установлении мирных отношений между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

В контексте мирного договора глава МИД Армении отметил, что с декабря 2022 года стороны обменялись рядом предложений по проекту этого документа, стремясь продвинуться вперед в процессе поиска справедливых решений по ключевым вопросам.