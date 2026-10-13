Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Шавкат Мирзиёев завтра прибудет в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 17:35
    Шавкат Мирзиёев завтра прибудет в Азербайджан

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14-15 октября посетит Азербайджан с рабочим визитом для участия в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

    Согласно информации, в повестку дня форума, проходящего в рамках председательства Азербайджана, включены актуальные вопросы укрепления доверия, обеспечения мира и безопасности на азиатском континенте, а также дальнейшего институционального развития СВМДА.

    "Будут рассмотрены перспективы практического взаимодействия в сферах транспортной взаимосвязанности, цифровизации, устойчивого экономического роста и других приоритетных направлениях", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что участники также обменяются мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки.

    По итогам саммита планируется принять Бакинскую декларацию и пакет решений, направленных на повышение роли и эффективности СВМДА.

    На полях саммита Шавкат Мирзиёев проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.

    Шавкат Мирзиёев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Азербайджано-узбекистанские отношения
    Şavkat Mirziyoyev sabah Azərbaycana gələcək
    Shavkat Mirziyoyev to arrive in Azerbaijan tomorrow
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