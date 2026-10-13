Шавкат Мирзиёев завтра прибудет в Азербайджан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14-15 октября посетит Азербайджан с рабочим визитом для участия в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Согласно информации, в повестку дня форума, проходящего в рамках председательства Азербайджана, включены актуальные вопросы укрепления доверия, обеспечения мира и безопасности на азиатском континенте, а также дальнейшего институционального развития СВМДА.

"Будут рассмотрены перспективы практического взаимодействия в сферах транспортной взаимосвязанности, цифровизации, устойчивого экономического роста и других приоритетных направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники также обменяются мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки.

По итогам саммита планируется принять Бакинскую декларацию и пакет решений, направленных на повышение роли и эффективности СВМДА.

На полях саммита Шавкат Мирзиёев проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.