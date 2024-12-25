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Мирзиёев соболезнует лидерам Азербайджана и РФ в связи с погибшими в авиакатастрофе в Актау

Мирзиёев соболезнует лидерам Азербайджана и РФ в связи с погибшими в авиакатастрофе в Актау Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования лидерам Азербайджана и России Ильхаму Алиеву и Владимиру Путину в связи с крушением вблизи Актау самолета авиакомпании AZAL, следовавшего из Баку в Грозный.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 14:48
Мирзиёев соболезнует лидерам Азербайджана и РФ в связи с погибшими в авиакатастрофе в Актау

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования лидерам Азербайджана и России Ильхаму Алиеву и Владимиру Путину в связи с крушением вблизи Актау самолета авиакомпании AZAL, следовавшего из Баку в Грозный.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу узбекского лидера.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеу и президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау Казахстана", - говорится в информации.

Мирзиёев передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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Версия на английском языке Shavkat Mirziyoyev offers condolences to Azerbaijani and Russian leaders
Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev Azərbaycan və Rusiya liderlərinə başsağlığı verib

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