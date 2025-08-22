Мирзиёев поздравил президента Азербайджана с парафированием мирного договора с Арменией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев искренне поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с недавним подписанием в городе Вашингтоне мирной декларации с Арменией.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев искренне поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с парафированием 8 августа в Вашингтоне "Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений" с Арменией.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, об этом Мирзиёев сказал в пятницу в Туркменистане на трехсторонней встрече высокого уровня с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы развития многостороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и гуманитарной сферах", - отмечается в сообщении