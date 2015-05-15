​Министры Вышеградской группы распространили заявление по итогам встречи с главами МИД стран Восточного партнерства

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Страны Вышеградской группы распространили заявление по итогам встречи с главами МИД стран Восточного партнерства в Братиславе.

Как сообщает Report, в заявлении министры иностранных дел стран Вышеградской четверки выразили свою поддержку программе Восточное партнерство и Политике Европейского соседства.

"Министры признали суверенное право восточных партнеров выбирать уровень амбиций в своих отношениях с ЕС и их готовность продолжить формировать двусторонние отношения индивидуально".

"Они отметили, что недавние события в Украине показали, что фундаментальные принципы суверенитета и территориальной целостности не выполняются на европейском континенте. В этой связи министры Вышеградской четверки подтвердили свою поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитету всех стран-партнеров", - отмечается в заявлении.

Министры также поприветствовали действия, предпринятые после Вильнюсского саммита в 2013 году касательно развития двусторонних отношений Евросоюза с Азербайджаном, Арменией и Беларусью.

Они вновь заявили о готовности своих стран делиться опытом со странами-членами Восточного партнерства по интеграции в ЕС.