Министр юстиции участвует в IV Международном юридическом форуме в Узбекистане

Министр юстиции Фарид Ахмедов принимает участие в IV Международном юридическом форуме "Ташкентская юридическая весна" в Узбекистане.

Как сообщает Report, министр выступил на основном пленарном заседании Форума о роли информационных и коммуникационных технологий в юридическом образовании и его развитии.

Говоря о современных вызовах и новых трендах в этой области, Ахмедов отметил, что Министерством юстиции предприняты значительные шаги в развитии сферы юридического образования и модернизации правовой системы.

На Форуме обсуждаются электронное правительство и цифровизация государственных услуг, применение искусственного интеллекта в сфере юстиции, цифровой нотариат, технологические инновации в области судебной экспертизы, юридическое образование и другие актуальные темы.

В мероприятии, который продлится с 29 по 30 мая, принимают участие более 600 представителей из 30 государств, включая высокопоставленных правительственных чиновников, представителей международных организаций, ведущих мировых экспертов и научных деятелей.

В рамках визита планируется проведение встреч Ахмедова с министром юстиции Узбекистана и другими официальными лицами, обсуждение перспектив сотрудничества.