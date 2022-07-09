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Глава МИД: Победив в 44-дневной войне, Азербайджан восстановил справедливость

Глава МИД: Победив в 44-дневной войне, Азербайджан восстановил справедливость "То, что эти презентации проходят сегодня в Шуше, имеет символическое значение".
Внешняя политика
9 июля 2022 г. 14:25
Глава МИД: Победив в 44-дневной войне, Азербайджан восстановил справедливость

То, что призывы к миру и миростроительству звучат сегодня в Шуше, имеет символическое значение.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на проходящем в Шуше совещании руководителей органов дипломатической службы Азербайджана.

Глава МИД отметил, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил международное право: "Мы восстановили историческую справедливость. В то же время считаю, что, выиграв процесс миростроительства, мы покажем разницу всему миру. Верю, что мы одержим победу в деле установления мира так же, как победили в войне".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Sülh quruculuq prosesində qalib olmaqla bütün dünyaya fərqi nümayiş etdirəcəyik”

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