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    Министр Венгрии по иностранным и внешнеэкономическим отношениям прибыл в Азербайджан

    В ходе двухдневного визита госсекретарь проведет ряд встреч с официальными лицами

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Начался официальный визит министра Венгрии по иностранным и внешнеэкономическим отношениям Петера Сиярто в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в ходе двухдневного визита П.Сиярто будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проведет встречу с главой МИД Эльмаром Мамедъяровым, министром экономики и промышленности Шахином Мустафаевым, министром культуры и туризма Абульфазом Гараевым, заместителем премьер-министра Абидом Шарифовым.

    Также запланировано выступление с лекцией П.Сиярто в Азербайджанском Университете Языков.

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