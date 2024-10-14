Министр: В Азербайджане действуют 26 венгерских компаний

Министр: В Азербайджане действуют 26 венгерских компаний

В Азербайджане действуют 26 венгерских компаний, инвестиции Венгрии в страну достигли 1,5 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на официальном приеме по случаю Национального дня Венгрии.

"Азербайджан в свою очередь инвестировал в Венгрию 8 млрд долларов. Объем нашего товарооборота за 8 месяцев текущего года увеличился почти на 30%", - подчеркнул он.

Бабаев выразил уверенность в том, что Венгрия внесет большой вклад в успешное проведение COP29 в Баку.