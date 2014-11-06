Министр связи и ИКТ Ирана прибыл в Азербайджан

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Министр связи и информационных технологий Ирана, сопредседатель азербайджано-иранской межправкомиссии по экономическим вопросам Махмуд Ваизи прибыл в Азербайджан.

Как сообщает REPORT, М. Ваизи прибыл в Баку с целью согласовать документы, которые будут подписаны в ходе предстоящего визита президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан на следующей неделе.

Ожидается, что во время визита президента Ирана в Баку будут подписаны 10 соглашений по ряду областей двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, транспорта и транзита, экономики и др.