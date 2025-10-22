Министр: Разрешение на транзит зерна в Армению через Азербайджан - важный шаг

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна поздравил президента Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне успехами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, поблагодарив за поздравления, глава государства подчеркнул особую роль президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в этом вопросе.

Отметив историческое значение достигнутых на вашингтонской встрече договоренностей, президент Ильхам Алиев коснулся важности открытия транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом.

Министр иностранных дел Эстонии подчеркнул, что разрешение на транзит через территорию Азербайджана зерна, импортируемого Арменией из Казахстана, является важным шагом на пути к нормализации армяно-азербайджанских отношений.