Министр: Разрешение на транзит зерна в Армению через Азербайджан - важный шаг
- 22 октября, 2025
- 13:22
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна поздравил президента Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне успехами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, поблагодарив за поздравления, глава государства подчеркнул особую роль президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в этом вопросе.
Отметив историческое значение достигнутых на вашингтонской встрече договоренностей, президент Ильхам Алиев коснулся важности открытия транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом.
Министр иностранных дел Эстонии подчеркнул, что разрешение на транзит через территорию Азербайджана зерна, импортируемого Арменией из Казахстана, является важным шагом на пути к нормализации армяно-азербайджанских отношений.