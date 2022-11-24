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Министр: Различные трехсторонние форматы помогают расширять отношения в регионе

Министр: Различные трехсторонние форматы помогают расширять отношения в регионе С точки зрения укрепления региональной коммуникации различные трехсторонние форматы способствуют расширению отношений в регионе и устранению существующих конфликтов.
Внешняя политика
24 ноября 2022 г. 22:20
Министр: Различные трехсторонние форматы помогают расширять отношения в регионе

С точки зрения укрепления региональной коммуникации различные трехсторонние форматы способствуют расширению отношений в регионе и устранению существующих конфликтов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика», организованной совместно Университетом АДА и Центром анализа международных отношений.

Байрамов сказал, что это играет важную роль для дальнейшего развития стратегических отношений, основанных на взаимных интересах.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Müxtəlif üçtərəfli formatlar bölgədəki əlaqələrin genişləndirilməsinə kömək göstərir"

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