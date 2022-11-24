Министр: Различные трехсторонние форматы помогают расширять отношения в регионе

С точки зрения укрепления региональной коммуникации различные трехсторонние форматы способствуют расширению отношений в регионе и устранению существующих конфликтов.

С точки зрения укрепления региональной коммуникации различные трехсторонние форматы способствуют расширению отношений в регионе и устранению существующих конфликтов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика», организованной совместно Университетом АДА и Центром анализа международных отношений.

Байрамов сказал, что это играет важную роль для дальнейшего развития стратегических отношений, основанных на взаимных интересах.