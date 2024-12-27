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Министр обороны Турции посетил посольство Азербайджана в Анкаре

Министр обороны Турции посетил посольство Азербайджана в Анкаре 14:51
Внешняя политика
27 декабря 2024 г. 15:14
Министр обороны Турции посетил посольство Азербайджана в Анкаре

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер посетил посольство Азербайджана в Анкаре в связи с крушением самолета AZAL недалеко от Актау (Казахстан).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкое ведомство, Гюлер, начальник Генштаба ВС Турции Метин Гюрак и другие официальные лица выразили соболезнования послу Азербайджана Рашаду Мамедову и всему азербайджанскому народу в связи с трагическим инцидентом.

Гюлер также сделал запись в книге соболезнований, открытой в посольстве. Он также выразил поддержку правительству и народу Азербайджана.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

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Версия на английском языке Turkish defense minister visits Azerbaijani embassy in Ankara
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin müdafiə naziri Azərbaycan səfirliyini ziyarət edib

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