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    Министр обороны Болгарии посетит Азербайджан

    © Булфото

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов прибудет сегодня в Азербайджан.

    Как передает Report со ссылкой на министерство обороны Болгарии, в рамках визита ожидается встреча К.Каракачанова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром обороны Закиром Гасановым и заместителем премьер-министра Ягубом Эюбовым.

    Кроме того, глава оборонного ведомства посетит третью международную выставку военной техники "ADEX-2018" в Баку.

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