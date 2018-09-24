Министр обороны Болгарии посетит Азербайджан

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Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов прибудет сегодня в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на министерство обороны Болгарии, в рамках визита ожидается встреча К.Каракачанова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром обороны Закиром Гасановым и заместителем премьер-министра Ягубом Эюбовым.

Кроме того, глава оборонного ведомства посетит третью международную выставку военной техники "ADEX-2018" в Баку.