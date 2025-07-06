Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции господину Яшару Гюлеру.

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции господину Яшару Гюлеру.

Как сообщает Report, в соболезновании говорится:

"Сообщение о смерти 5 турецких военнослужащих, пострадавших от метана в пещере, во время поисково-спасательных работ по поиску тела турецкого офицера, погибшего 28 мая 2022 года в ходе операции 'Пенче-Килит' в результате обстрела террористами, глубоко меня опечалило.

Ваше горе — это и наше горе. Мы всегда рядом с братской армией Турции в решительной борьбе с терроризмом и поддерживаем вас всеми силами. Молимся за души погибших героев турецких солдат, разделяем боль их семей и выражаем глубокие соболезнования их близким. Мы также молимся о скорейшем выздоровлении военнослужащих, находящихся на лечении".