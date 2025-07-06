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Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции господину Яшару Гюлеру.
Внешняя политика
6 июля 2025 г. 20:21
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции господину Яшару Гюлеру.

Как сообщает Report, в соболезновании говорится:

"Сообщение о смерти 5 турецких военнослужащих, пострадавших от метана в пещере, во время поисково-спасательных работ по поиску тела турецкого офицера, погибшего 28 мая 2022 года в ходе операции 'Пенче-Килит' в результате обстрела террористами, глубоко меня опечалило.

Ваше горе — это и наше горе. Мы всегда рядом с братской армией Турции в решительной борьбе с терроризмом и поддерживаем вас всеми силами. Молимся за души погибших героев турецких солдат, разделяем боль их семей и выражаем глубокие соболезнования их близким. Мы также молимся о скорейшем выздоровлении военнослужащих, находящихся на лечении".

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov türkiyəli həmkarına başsağlığı verib

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