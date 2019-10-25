Министр обороны Казахстана посетит Азербайджан

В Баку состоялась встреча посла Казахстана Сержана Абдыкаримова с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана, в ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы реализации договоренности на высшем уровне о развитии сотрудничества в военно-технической сфере.

Встреча состоялась в преддверии визита министра обороны Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева в Азербайджан для участия в заседании Совета министров обороны стран СНГ, которое состоится 29-30 октября в Баку.