Министр национальной обороны Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

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Баку. 28 сентябрь. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Азербайджане министр национальной обороны Турции Нуреддин Джаникли посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

Как сообщает Report, возглавляемая министром делегация почтила также память видного ученого-офтальмолога Зарифы ханум Алиевой, к могиле которой были возложены цветы.

Затем турецкий министр посетил памятник турецким воинам и Аллею шехидов, возложил цветы к их могилам.