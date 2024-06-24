Министр: Итальянские компании активно участвуют в восстановлении освобожденных территорий

Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Италии на Южном Кавказе.

Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Италии на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Министр отметил, что историческая дружба и стратегическое партнерство между двумя странами достигли наивысшего уровня во всех сферах.

"Италия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. В прошлом году торговый оборот между двумя странами составил 15,6 млрд долларов. Особо следует выделить эффективное участие итальянских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Также председательство наших стран в G7 и COP29 открывает новые возможности для сотрудничества", - подчеркнул министр.