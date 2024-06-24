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Министр: Итальянские компании активно участвуют в восстановлении освобожденных территорий

Министр: Итальянские компании активно участвуют в восстановлении освобожденных территорий Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Италии на Южном Кавказе.
Внешняя политика
24 июня 2024 г. 20:26
Министр: Итальянские компании активно участвуют в восстановлении освобожденных территорий

Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Италии на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Министр отметил, что историческая дружба и стратегическое партнерство между двумя странами достигли наивысшего уровня во всех сферах.

"Италия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. В прошлом году торговый оборот между двумя странами составил 15,6 млрд долларов. Особо следует выделить эффективное участие итальянских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Также председательство наших стран в G7 и COP29 открывает новые возможности для сотрудничества", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке Minister: Italian companies actively involved in restoration of liberated Azerbaijani territories
Версия на азербайджанском языке Nazir: İtaliya ilə enerji sahəsində əməkdaşlıq mühüm əhəmiyyət kəsb edir

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