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    Министр иностранных дел Польши посетит Азербайджан

    В ходе визита Витольд Ващиковский обсудит перспективы развития двухсторонних отношений

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский посетит Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, министр прибудет в Баку в октябре.

    В ходе визита глава МИД обсудит с официальными лицами Азербайджана перспективы развития двухсторонних отношений, в том числе экономического сотрудничества, региональную и международную повестку, а также сотрудничество в рамках программы Восточного Партнерства.

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