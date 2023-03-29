Глава МИД Израиля поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за историческое решение открыть посольство в Тель Авиве.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за историческое решение об открытии посольства в Тель-Авиве.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил сегодня по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что пару дней назад посол Азербайджана вручил свои верительные грамоты президенту Израиля: "Уверен, что эта дипломатическая миссия во главе с послом Мухтаром Мамедовым станет важным мостом, который еще больше укрепит отношения между нашими правительствами и народами".

"Решение открыть посольство Азербайджана в Израиле является показателем глубины наших стратегических отношений, которые развивались на протяжении последних 30-ти лет", - сказал Коэн.