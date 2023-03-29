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Глава МИД Израиля поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева

Глава МИД Израиля поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за историческое решение открыть посольство в Тель Авиве.
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 11:56
Глава МИД Израиля поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за историческое решение об открытии посольства в Тель-Авиве.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил сегодня по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что пару дней назад посол Азербайджана вручил свои верительные грамоты президенту Израиля: "Уверен, что эта дипломатическая миссия во главе с послом Мухтаром Мамедовым станет важным мостом, который еще больше укрепит отношения между нашими правительствами и народами".

"Решение открыть посольство Азербайджана в Израиле является показателем глубины наших стратегических отношений, которые развивались на протяжении последних 30-ти лет", - сказал Коэн.

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Версия на английском языке Israel's Foreign Minister Cohen thanks Azerbaijani President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке İsrailin XİN rəhbəri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edib

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