Министр иностранных дел Испании прибудет с визитом в Азербайджан

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 22-го заседания Совета министров ОБСЕ в Белграде встретился с госсекретарем по иностранным делам Испании Игнасио Ибанезом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече были обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Испанией.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал испанского коллегу о переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Министр отметил, что очередной 7-й глобальный форум Альянса Цивилизаций ООН, инициатором которого является Испания, пройдет в апреле 2016 года в Азербайджане. Э.Мамедьяров пригласил испанского коллегу принять участие на данном мероприятии, Игнасио Ибанез принял приглашение.

Игнасио Ибанез подчеркнул важность проведения взаимных визитов на высоком уровне и необходимость пропаганды этих визитов обеими министерствами.

На встрече было достигнуто соглашение о расширении договорно-правовой базы между двумя странами.