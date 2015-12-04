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    Министр иностранных дел Испании прибудет с визитом в Азербайджан

    Эльмар Мамедъяров обсудил с испанским коллегой перспективы развития отношений между двумя странами

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 22-го заседания Совета министров ОБСЕ в Белграде встретился с госсекретарем по иностранным делам Испании Игнасио Ибанезом. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече были обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Испанией. 

    Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал испанского коллегу о переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. 

    Министр отметил, что очередной 7-й глобальный форум Альянса Цивилизаций ООН, инициатором которого является Испания, пройдет в апреле 2016 года в Азербайджане. Э.Мамедьяров пригласил испанского коллегу принять участие на данном мероприятии, Игнасио Ибанез принял приглашение. 

    Игнасио Ибанез подчеркнул важность проведения взаимных визитов на высоком уровне и необходимость пропаганды этих визитов обеими министерствами. 

    На встрече было достигнуто соглашение о расширении договорно-правовой базы между двумя странами.

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