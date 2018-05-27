Министр иностранных дел Франции посетил Шехидляр хиябаны

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ 27 мая делегация во главе с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом, находящаяся с визитом в Азербайджане, в Шехидляр хиябаны посетила могилы героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венок к мемориалу «Вечный огонь».

Как сообщает Report, гостям, полюбовавшимся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена информация об истории Шехидляр хиябаны и работе по благоустройству и созиданию, проводимой в городе.