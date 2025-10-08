Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Министр градостроительства Бангладеш посетит Азербайджан на следующей неделе

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 15:53
    Советник по градостроительству и общественным работам Бангладеш (в статусе министра - ред.) посетит Азербайджан 14-15 октября.

    Об этом турецкому бюро Report сообщил посол-нерезидент Бангладеш в Азербайджане Аманул Хак.

    Дипломат отметил, что за короткий период между двумя странами сформировались похвальные отношения. "В последнее время интенсифицировались взаимные визиты высокого уровня между Азербайджаном и Бангладеш. На прошлой неделе министр транспорта Бангладеш посетил Азербайджан. Это один из показателей высокого уровня отношений между двумя странами", - сказал он.

    Аманул Хак сказал, что отношения между двумя странами начали развиваться после визита делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым в Бангладеш.

    "Во время визита господин Эльнур Мамедов встретился с главным советником временного правительства Бангладеш Мухаммедом Юнусом. Состоялась двусторонняя встреча с министром иностранных дел Тоухидом Хоссаином. В рамках визита были проведены политические консультации между двумя странами, и с этого момента консультации и связи между министерствами иностранных дел двух стран действительно продвигаются вперед", - сказал он.

    Бангладеш Азербайджан визит министр
    Banqladeşin şəhərsalma və ictimai işlər üzrə naziri gələn həftə Azərbaycana gələcək

