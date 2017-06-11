Министр энергетики России: Натиг Алиев был настоящим профессионалом, искренне любящим свое дело

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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ 11 июня российская делегация во главе с министром энергетики Александром Новаком посетила II Аллею почетного захоронения, где почтила память общественно-политического деятеля, покойного министра энергетики Азербайджана, кавалера ордена «Шохрат», заслуженного инженера Натига Алиева.

К могиле Натига Алиева были возложены венок и цветы.

Как отмечает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в интервью журналистам российский министр поделился воспоминаниями о покойном.

«Меня глубоко шокировала новость о преждевременном уходе из жизни моего друга, министра энергетики Азербайджана Натига Алиева. Я его знал как настоящего профессионала, который искренне любил свою профессию. Натиг Алиев профессионально разбирался во всех вопросах энергетики, нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, очень многое сделал для развития энергетики Азербайджана, сотрудничества между нашими странами. Мы вместе работали в Электроэнергетическом совете Содружества Независимых Государств. У меня были очень хорошие отношения с ним. Конечно, потеря большого друга - печальное событие для нас», - сказал российский министр.

Александр Новак также рассказал о нынешнем уровне сотрудничества между двумя странами в области энергетики. «Мы очень высоко оцениваем наше сотрудничество, работаем вместе в области энергетики, развития взаимоотношений с соседними странами, в том числе в электроэнергетике и по созданию Единого электроэнергетического пояса с Азербайджаном и Ираном. Помимо этого, наши нефтяные компании участвуют в разработке месторождений в Азербайджане. Также мы вместе реализуем договоренности по балансировке нефтяного рынка между странами, не входящими в ОПЕК, и Азербайджан здесь занимает одно из ключевых мест. Кроме того, мы продолжаем сотрудничество в газовой отрасли, и я считаю, что это одно из перспективных направлений торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Этому в том числе способствовал и Натиг Алиев, который много лет занимал должность президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, затем министра промышленности и энергетики, а в последние годы министра энергетики», - добавил российский министр.