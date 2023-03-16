Министр экологии: Азербайджан ценит поддержку ООН в достижении ЦУР

Азербайджан ценит поддержку ООН в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

Азербайджан ценит поддержку ООН в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и ООН в Агдаме.

Министр подчеркнул тот факт, что, кроме Азербайджана, ни одна страна Кавказа еще не присоединилась к Водной конвенции Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).

"Данная Конвенция является единственной существующей площадкой, в рамках которой страны региона могут эффективно сотрудничать, объединяя свои усилия для решения трансграничных водных проблем", - заявил министр.

По его словам, начиная с 2020 года, азербайджанская сторона неоднократно информировала соответствующие международные организации, в том числе ЕЭК ООН, Программу ООН по окружающей среде и др. об экологической опасности в связи с загрязнением Арменией трансграничной реки Охчучай, а также других региональных рек.

"К сожалению, конкретных и содержательных ответов относительно решения этой проблемы и предотвращения загрязнения мы не получили. Это была упущенная возможность заняться проблемами трансграничных вод. Но мы по-прежнему верим, что сможем изменить сложившуюся ситуацию, работая в тесном сотрудничестве с агентствами ООН", - заявил Мухтар Бабаев.