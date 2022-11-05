Министр: Азербайджан решительно предотвратит все провокации в регионе третьих сторон

В период, когда в регионе появляются новые возможности и Азербайджан восстанавливает освобожденные территории, какие-то деструктивные и провокационные шаги со стороны каких-либо третьих сторон совершенно недопустимы.

В период, когда в регионе появляются новые возможности и Азербайджан восстанавливает освобожденные территории, какие-то деструктивные и провокационные шаги со стороны каких-либо третьих сторон совершенно недопустимы.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления на мероприятии, посвященном 8 ноября – Дню Победы.

Он заявил, что Азербайджан не допустит этого: “Все провокации будут решительно пресечены. Планы Азербайджанского государства по развитию региона известны всем".