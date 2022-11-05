О нас

Министр: Азербайджан решительно предотвратит все провокации в регионе третьих сторон

Министр: Азербайджан решительно предотвратит все провокации в регионе третьих сторон В период, когда в регионе появляются новые возможности и Азербайджан восстанавливает освобожденные территории, какие-то деструктивные и провокационные шаги со стороны каких-либо третьих сторон совершенно недопустимы.
Внешняя политика
5 ноября 2022 г. 11:01
Министр: Азербайджан решительно предотвратит все провокации в регионе третьих сторон

В период, когда в регионе появляются новые возможности и Азербайджан восстанавливает освобожденные территории, какие-то деструктивные и провокационные шаги со стороны каких-либо третьих сторон совершенно недопустимы.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления на мероприятии, посвященном 8 ноября – Дню Победы.

Он заявил, что Азербайджан не допустит этого: “Все провокации будут решительно пресечены. Планы Азербайджанского государства по развитию региона известны всем".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Minister: Azerbaijan will prevent all provocations of third parties in the region
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycan üçüncü tərəflərin bölgədə törətmək istədiyi bütün təxribatların qarşısı qətiyyətlə alacaq”

Экслюзивные новости

Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi