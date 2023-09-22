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Министр: Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией международно признанных территорий Азербайджана

Министр: Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией международно признанных территорий Азербайджана "Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией вопреки взятым ею на основе трехстороннего Заявления обязательств о прекращении всей военной деятельности против Азербайджана и выводе сил с международно признанных терри
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 00:38
Министр: Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией международно признанных территорий Азербайджана

"Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией вопреки взятым ею на основе трехстороннего Заявления обязательств о прекращении всей военной деятельности против Азербайджана и выводе сил с международно признанных территорий Азербайджана".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН.

Отметив, что в течение 24 часов были заняты более 90 постов незаконных формирований, нейтрализованы 20 боевых машин, 40 артиллерийских установок, 30 минометов, 6 электромагнитических боевых систем и две системы противовоздушной обороны, министр сказал: "Ни одно суверенное государство не потерпит на своей территории такого незаконного военного присутствия. Азербайджан тоже не может этого сделать. В целях защиты здоровья и безопасности всех своих граждан Азербайджан осуществил действия, полностью соответствующие его правам, вытекающим из международного права и собственной Конституции. Таким образом, были пресечены систематические попытки Армении создать новый статус-кво путем незаконного использования силы на суверенной территории Азербайджана и сохранить серую зону, ссылаясь на "логику линии соприкосновения".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Antiterror tədbirləri Ermənistanın saxladığı silahlı hərbiləşmənin miqyasını nümayiş etdirib"

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