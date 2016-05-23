Министерство госбезопасности Китая будет тесно сотрудничать со Службой госбезопасности и Службой внешней разведки Азербайджана

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Сегодня между Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики и министерством государственной безопасности Китайской Народной Республики подписан Меморандум о сотрудничестве и между Службой внешней разведки Азербайджана и министерством государственной безопасности Китая подписано коммюнике.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, до подписания документов на встрече с делегацией во главе со специальным посланником Председателя Китайской Народной Республики, членом Политического совета Коммунистической партии, секретарем Политико-юридической комиссии Центрального комитета – секретарем Совета безопасности Мэном Цзяньчжу, начальник Службы государственной безопасности Мадат Гулиев рассказал о важной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева во имя сохранения и укрепления независимости Азербайджана, проводимой работе по усилению стабильности и безопасности в нашей стране.

Начальник Службы внешней разведки Орхан Султанов отметил необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в сфере безопасности.

Специальный посланник Председателя Китайской Народной Республики, секретарь Совета безопасности Мэн Цзяньчжу выразил уверенность, что этот визит будет плодотворным для еще большего развития связей по сотрудничеству между странами.