Министерства юстиции Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании

Министерства юстиции Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании по усилению потенциала в области пробации и пенитенциарной сфере и организации взаимных тренингов для сотрудников.

Министерства юстиции Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании по усилению потенциала в области пробации и пенитенциарной сфере и организации взаимных тренингов для сотрудников.

Как сообщает Report, документ был подписан министром юстиции Азербайджана Фаридом Ахмедовым и министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем в Баку.

В рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в области информационных технологий, повышения эффективности сотрудничества по экстрадиции и выдаче осужденных и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.