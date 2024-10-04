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Министерства юстиции Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании

Министерства юстиции Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании Министерства юстиции Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании по усилению потенциала в области пробации и пенитенциарной сфере и организации взаимных тренингов для сотрудников.
Внешняя политика
4 октября 2024 г. 15:22
Министерства юстиции Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании

Министерства юстиции Азербайджана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании по усилению потенциала в области пробации и пенитенциарной сфере и организации взаимных тренингов для сотрудников.

Как сообщает Report, документ был подписан министром юстиции Азербайджана Фаридом Ахмедовым и министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем в Баку.

В рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в области информационных технологий, повышения эффективности сотрудничества по экстрадиции и выдаче осужденных и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Justice Ministries of Azerbaijan and Türkiye sign MoU
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə Ədliyyə nazirlikləri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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