Минэнерго: Объем гуманитарной помощи Азербайджана Украине превысил $40 млн

12:39

Общий объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Украине, превысил $40 млн.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела Министерства энергетики Азербайджана Алескер Гасанов заявил журналистам.

Он отметил, что Азербайджан несколько раз оказывал гуманитарную помощь украинскому народу в связи со сложившейся ситуацией в Украине.

"Для восстановления разрушенного электроснабжения и создания устойчивой инфраструктуры в Украину было отправлено около 120 трансформаторов и комплектов трансформаторных подстанций, около 70 генераторов, более 3,3 млн метров различных проводов и кабелей", - сказал Гасанов.

Отметим, что согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года, для оказания очередной гуманитарной помощи Украине выделены средства на сумму $1 млн в манатном эквиваленте.