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Милли Меджлис стал наблюдателем в МПА АСЕАН

Милли Меджлис стал наблюдателем в МПА АСЕАН На втором пленарном заседании 43-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи (МПА) АСЕАН в Камбодже состоялась торжественная церемония, посвященная принятию Милли Меджлиса Азербайджана в МПА АСЕАН в качестве члена-наблюдателя.
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 18:15
Милли Меджлис стал наблюдателем в МПА АСЕАН

На втором пленарном заседании 43-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи (МПА) АСЕАН в Камбодже состоялась торжественная церемония, посвященная принятию Милли Меджлиса Азербайджана в МПА АСЕАН в качестве наблюдателя.

Как сообщает Report, на церемонии официального приема стран на сцену в сопровождении почетного караула был вынесен трехцветный флаг Азербайджана.

Председатель Национальной ассамблеи Королевства Камбоджа, президент 43-й Генеральной ассамблеи МПА АСЕАН Акка Моха Понхеа Чакри Хенг Самрин представил председателю парламента Азербайджана Сахибе Гафаровой соответствующий документ о принятии Милли Меджлиса в МПА АСЕАН в качестве наблюдателя.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis ASEAN PA-ya müşahidəçi üzv qəbul olunub

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