Милли Меджлис резко осудил предвзятые высказывания председателя Палаты депутатов Люксембурга

Председатель Палаты депутатов Люксембурга Клод Вислер 22 мая в рамках визита в Армению выступил в парламенте с рядом обвинений в адрес Азербайджана.

Председатель Палаты депутатов Люксембурга Клод Вислер 22 мая в рамках визита в Армению выступил в парламенте с рядом обвинений в адрес Азербайджана.

Как сообщает Report, Милли Меджлис Азербайджанской Республики резко осудил высказывания Клода Вислера, назвав их предвзятыми и абсурдными.

Отмечается, что люксембургские представители не стесняются искажать процессы в регионе, и даже выдвигать определенные требования к Азербайджану.

Милли Меджлис напомнил председателю Палаты депутатов Люксембурга ряд фактов: международно признанные территории Азербайджана, площадь которых в четыре раза превышает площадь Люксембурга, 30 лет находились под оккупацией Армении; за время оккупации более 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами; 8 городов и сотни сел, бесчисленные памятники истории, религии и культуры разрушены и стерты с лица Земли. Однако парламент Люксембурга, позиционирующий себя как гарант гуманитарных ценностей и фундаментальных прав, предпочел оставаться равнодушным ко всем этим трагическим событиям.

Милли Меджлис отметил, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева эти земли освобождены от оккупации и сегодня они восстанавливаются, вынужденные переселенцы возвращаются в свои дома.

Отмечено, что, несмотря на тяжелые последствия 30-летней оккупации и совершенные зверства, Азербайджан сегодня является инициатором процесса нормализации, который принесет долгосрочный мир и стабильность в регион, а подобные выступления иностранных эмиссаров являются попыткой воспрепятствовать мирному процессу.

"Мы настоятельно советуем парламенту Люксембурга и его спикеру направить свою "поддержку" в другое русло. А армянской стороне хотим напомнить, что приветствие и поддержка односторонних подходов, вымыслов и лжи третьих сторон в отношении происходящих в регионе процессов не приносит пользы мирному процессу", - говорится в заявлении Милли Меджлиса.