Миллер: США никогда не связывали мирное соглашение между Баку и Ереваном с COP29

Соединенные Штаты никогда не связывали возможное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией с COP29.

Соединенные Штаты никогда не связывали возможное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией с COP29.

Как передает Report , об этом на регулярном брифинге заявил глава пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер.

"Мы никогда не связывали это соглашение с COP29. Несколько месяцев назад мы хотели увидеть мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, и настаивали на нем. Надеемся, что оно будет достигнуто. Однако, это зависит от сторон, а не от Соединенных Штатов", - пояснил он.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе и при участии государственного секретаря США Энтони Блинкена 26 сентября провели встречу в Нью-Йорке.

Стороны договорились приложить дополнительные усилия для завершения в короткий срок работы по Соглашению об установлении мира и межгосударственных отношений.