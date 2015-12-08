Микаил Джаббаров: Существует хороший потенциал развития отношений между Японией и Азербайджаном

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "Между Азербайджаном и Японией сложились хорошие отношения, основанные на общих принципах защиты ценностей и сохранения традиций".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров на приеме, посвященном национальному празднику Японии - Дню рождения императора.

"Между Азербайджаном и Японией несмотря на то, что они не являются соседями, сложились хорошие отношения, основанные на общем мировоззрении - это наличие древних культур, защиты национальных ценностей и сохранения традиций", - заявил министр образования М.Джаббаров.

По словам министра, текущий год ознаменовался рядом двусторонних визитов, что свидетельствует об уровне развития двустороннего сотрудничества.

"Существует хороший потенциал развития отношений между нашими странами. Японские агентства совместно с азербайджанским правительством реализуют ряд проектов в регионах республики для их развития", - сказал министр.

В свою очередь посол Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши выразил соболезнования семьям жертв трагедии, произошедшей на платформе "Гюнешли".

"Наши отношения успешно развиваются не только в сферах политики, экономики, гуманитарной сфере, но и на международном и региональных уровнях", - сказал посол.

Он высоко оценил налаживание межпарламентских связей между Азербайджаном и Японией.

Посол отметил, что текущий год ознаменовался укреплением экономического сотрудничества между двумя странами: "Многовекторность экономики Азербайджана позволила нам наладить сотрудничество в нефтегазовой сфере, сталелитейной промышленности, секторе ИКТ, - подчеркнул дипломат.

По словам посла, развитию сотрудничества между странами также послужило налаживание межрегиональных отношений: "Примером тесного сотрудничества между нашими странами в культурной сфере является открытие парка в Хатаинском районе, заложенного при непосредственной помощи японской стороны".