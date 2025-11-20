Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Джаббаров обсудил с Гидеоном Сааром расширение экономического партнерства

    Внешняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 14:43
    Джаббаров обсудил с Гидеоном Сааром расширение экономического партнерства

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром.

    Как передает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".

    Согласно информации, стороны в частности обсудили расширение экономического партнерства и провели оценку перспектив совместных проектов, имеющих стратегическое значение в том числе для более широкого региона.

    "Также были подчеркнуты благоприятное геоэкономическое положение Азербайджана и его растущий транзитный потенциал в глобальной торговле", - написал министр экономики.

    Азербайджан Израиль Микаил Джаббаров Гидеон Саар сотрудничество
    Mikayil Jabbarov, Gideon Sa'ar mull expanding Azerbaijan-Israel economic partnership

    Лента новостей