Джаббаров обсудил с Гидеоном Сааром расширение экономического партнерства

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром.

Как передает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".

Согласно информации, стороны в частности обсудили расширение экономического партнерства и провели оценку перспектив совместных проектов, имеющих стратегическое значение в том числе для более широкого региона.

"Также были подчеркнуты благоприятное геоэкономическое положение Азербайджана и его растущий транзитный потенциал в глобальной торговле", - написал министр экономики.

As part of our working visit to the State of #Israel, we were pleased to meet with Gideon Sa'ar (@Gideonsaar2), Minister of Foreign Affairs of Israel.



Our discussions focused on expanding the #economic partnership between our countries and assessing the prospects of joint… pic.twitter.com/EGVvY6eKgL