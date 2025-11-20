В Иерусалиме сегодня состоится заседание азербайджано-израильской МПК

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с министром финансов Израиля Зеэвом Элькином обсудил экономические отношения между двумя странами.

Как передает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".

"В рамках нашего рабочего визита в Израиль мы провели встречу с министром финансов Израиля и сопредседателем совместной комиссии Азербайджан-Израиль Зеэвом Элькином. Мы обменялись мнениями о деятельности совместной комиссии, перспективах продвижения двусторонних экономических отношений и эффективной реализации потенциала существующего бизнес-партнерства", - написал Джаббаров.

В министерстве экономики Азербайджана агентству сообщили, что 4-ое заседание Межправительственной азербайджано-израильской cовместной комиссии состоится сегодня в Иерусалиме.

Согласно официальным данным, в I полугодии 2025 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Азербайджана в экономику Израиля составили $542,543 млн (рост в в 1356 раза или на $542,143 млн в годовом сравнении). Доля азербайджанских инвестиций в Израиль в общем объеме ПИИ Азербайджана составляет 40,2%.