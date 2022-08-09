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Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана

Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана Визит председателя Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен является кульминационным моментом в отношениях между ЕС и Азербайджаном.
Внешняя политика
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана

Визит председателя Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен является кульминационным моментом в отношениях между ЕС и Азербайджаном.

Об этом в интервью Report заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко, отметив, что данный визит является еще одной возможностью подчеркнуть важность отношений между сторонами и определить перспективы дальнейшего сотрудничества.

"Важно и то, что в своем заявлении президент ЕК подчеркнула, что Азербайджан рассматривается ЕС как надежный партнер в области энергетики - поставок энергоресурсов и для энергетической безопасности", — сказал он.

По его словам, в условиях российской агрессии и войны против Украины, абсолютно ничем не спровоцированной и неоправданной, ЕС принял решение отказаться от поставок энергоресурсов из России. "Очевидно, что мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими партнерами. С точки зрения поставок энергоресурсов и для обеспечения энергетической безопасности Азербайджан рассматривается как надежный партнер, что базируется на нашем долгосрочном сотрудничестве", отметил П. Михалко.

Глава представительства ЕС добавил, что подписанный меморандум об энергосотрудничестве является продолжением ранее подписанных - в 2006 году, а затем в 2011 году, когда "мы уже сконцентрировались на строительстве Южного газового коридора. "Сегодня ЮГК — это реальность, он связывает нас, это отличный проект и отличный пример нашего сотрудничества и партнерства",- сказал дипломат.

Другим важным вопросом в сфере энергетики, как подчеркнул П. Михалко, является перспектива развития возобновляемых источников энергии.

"Это также приоритетно для Европейской Комиссии и для президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Азербайджан обладает большим потенциалом в возобновляемых видах энергии, ветровой и солнечной энергетике",- отметил он.

По его словам, были обсуждены и вопросы борьбы с изменением климата, глобальным обязательством по метану и другими областям сотрудничества.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке Michalko: EC president's visit - top moment in EU-Azerbaijan relations

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