Михалко: ЕС - главный партнер Азербайджана в разминировании территорий

ЕС является глобальным лидером ответственным за противоминную деятельности и крупным партнером Азербайджана в данной сфере и финансирует.

Европейский союз является глобальным лидером ответственным за противоминную деятельности и крупным партнером Азербайджана в данной сфере.

Как передает Report, об этом посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил на международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию" в Баку.

"Мы учитываем тот факт, что мины продолжают забирать жизни людей, и мы выражаем соболезнования их семьям. ЕС также усиливает сотрудничество стран-членов, чтобы увеличить помощь и финансирование Азербайджану в разминировании", - отметил посол.

Он добавил, что противоминная деятельность также поддерживается в АНАМА и различными НПО.

"Разминирование подразумевает, что новых минных полей не будет, и в этой связи нужно брать во внимание Оттавский договор о запрете противопехотных мин. Противоминная деятельность также очень важна для возвращения вынужденных переселенцев в свои дома",- отметил посол, добавив, что ЕС также рассматривает возможность участия в восстановлении этих территорий в будущем.