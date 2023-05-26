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Михалко: ЕС - главный партнер Азербайджана в разминировании территорий

Михалко: ЕС - главный партнер Азербайджана в разминировании территорий ЕС является глобальным лидером ответственным за противоминную деятельности и крупным партнером Азербайджана в данной сфере и финансирует.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 13:23
Михалко: ЕС - главный партнер Азербайджана в разминировании территорий

Европейский союз является глобальным лидером ответственным за противоминную деятельности и крупным партнером Азербайджана в данной сфере.

Как передает Report, об этом посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил на международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию" в Баку.

"Мы учитываем тот факт, что мины продолжают забирать жизни людей, и мы выражаем соболезнования их семьям. ЕС также усиливает сотрудничество стран-членов, чтобы увеличить помощь и финансирование Азербайджану в разминировании", - отметил посол.

Он добавил, что противоминная деятельность также поддерживается в АНАМА и различными НПО.

"Разминирование подразумевает, что новых минных полей не будет, и в этой связи нужно брать во внимание Оттавский договор о запрете противопехотных мин. Противоминная деятельность также очень важна для возвращения вынужденных переселенцев в свои дома",- отметил посол, добавив, что ЕС также рассматривает возможность участия в восстановлении этих территорий в будущем.

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Версия на азербайджанском языке Mixalko: “Aİ ərazilərin minatəmizləmə fəaliyyətində Azərbaycanın əsas tərəfdaşıdır”
Версия на английском языке Mikhalko: EU is Azerbaijan's main partner in demining territories

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