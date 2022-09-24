Михаил Подоляк: Хотим скорее освободить свои территории, но реальность более жестока

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал cитуацию на фронте и возможность расширения успеха украинских ВС, какой он видит победу Киева, оказание военной помощи Украине со стороны мирового сообщества, выполнение зернового сог

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал cитуацию на фронте и возможность расширения успеха украинских ВС, рассказал, какой ему видится победа Киева, об оказании военной помощи Украине со стороны мирового сообщества, о выполнении зернового соглашения в эксклюзивном интервью Восточноевропейскому бюро Report.

- Россия проводит "референдум" на оккупированных украинских территориях. Как, на ваш взгляд, этот факт повлияет на ход войны? Станет ли это новым поводом для эскалации боевых действий, так как РФ будет говорить о защите своей территории после включения их в свой состав?

- Начнем с того, что здесь нет юридического процесса, называемого референдумом. Это пропаганда, направленная исключительно на внутреннюю аудиторию России. Потому что территории фактически оккупированы, и там есть оккупационная армия. Другими словами, это захват суверенной территории другого государства, и на ней идут активные боевые действия. И даже не с точки зрения украинского или международного права, а с точки зрения здравого смысла бессмысленно заниматься легальной работой в зоне боевых действий, где люди не смогут свободно выражать свою волю. То есть, это по сути просчитанный сценарий, это пропаганда, проводимая сегодня для смягчения эффекта от поражения российской армии в направлении Харькова и Херсона.

Поэтому мы его игнорируем, так как не видим в нем ни целесообразности, ни юридической составляющей. Более того, мы понимаем, что планы по деблокированию и контрнаступлению, разработанные украинским Генштабом будут осуществляться и дальше.

В целом мы понимаем все риски, которые влечет за собой война. И вы правы, что действительно есть опасность некоторой эскалации. Но это связано с истерическими и паническими настроениями в России. Поэтому политическое руководство России пытается повысить градус войны, чтобы немного снизить критические настроения в обществе.

- При нынешних темпах успеха ВСУ сможет ли Украина расширить его и освободить все свои оккупированные территории до конца года?

- Мы хотели бы закрыть эту тему, и не только референдума, но и в целом вопрос оккупации со стороны РФ и полного освобождения наших территорий. Но реальность более жестока, и это жизнь. Надо понимать, что хочу особо отметить, что у России большие резервы живой силы, и сейчас объявлена мобилизация. Россия не будет жалеть людей, которых будет "тратить" на эту войну.

Во-вторых, у России есть значительные ресурсы, в том числе снарядов больших калибров для тяжелого вооружения. Поэтому она будет до конца стремиться нанести нам как можно больше ущерба, максимизации его. Здесь важный момент: после харьковских событий Россия, речь идет о политической элите этой страны, понимает, что может проиграть эту войну. Кроме того, страны мира, следя за ходом войны, понимают, что у России нет сильной армии и масштабного военно-промышленного комплекса с эффективным производством. У России нет на сегодняшний день талантливых полководцев, стратегов и тактических командиров. Я бы сказал, что Россия не была полностью готова к этой войне.

Но она все еще имеет большое количество ресурсов: живой силы, техники и боеприпасов. К сожалению, нам приходится освобождать наши территории ценой жизней наших людей, и это не краткосрочный процесс. Конечно, мы хотели бы сказать, что территории Украины будут освобождены к зиме, к новому году. Я могу только сказать:"Дай Бог!"

- Россия не только объявила частичную мобилизацию. Она также заявила о возможности применения ядерного оружия. Как бы вы это прокомментировали?

- Главный вопрос для Украины - освобождение ее территорий от оккупации. Россия несет страшные потери в этой войне, и очевидно, что контрактная армия РФ небоеспособна. Эти потери они хотят компенсировать за счет мобилизации. Не нужно обращать внимание на слово "частичное". На самом деле, что такое "частично" не прописано в приказе о мобилизации. Тем самым Россия фактически признала нереализуемость своего военного сценария и втянулась в широкомасштабную войну. Наконец-то война, на 210-й или 211-й день, пришла в дом каждого россиянина. Россия проводит массовые мобилизационные мероприятия, потому что у нее не осталось армии.

Мы понимаем, что это по сути отправка "смертников" на фронт в Украину. Причина этого в том, что наша армия ведет войну на более высоком уровне.

Что касается ядерного шантажа, то это уже не вопрос Украины, это более глобальный вопрос. Россия открыто заявляет, что готова нарушить глобальную доктрину о ядерном сдерживании, подписанный многими ядерными державами. Эта доктрина предполагает, что ядерное оружие никогда не может быть применено для нападения, особенно против страны, которая им не обладает.

Я хотел бы, чтобы все поняли одно: большая страна с ядерным оружием, которая до сих пор всем хамила, всех оскорбляла, считая себя лучше и сильнее всех других государств, сейчас открыто угрожает применением ядерного оружия против маленькой, неядерной Украины. Это очень важный нюанс. В соглашении о неприменении ядерного оружия четко указан алгоритм возможности его применения: если есть угроза территориальной целостности государства и государству как таковому.

Мы не нападали на Россию. Война идет только на территории Украины, то есть на оккупированных Россией территориях. Безусловно, эти районы являются территорией Украины, и безусловно угрозы для России никто не представляет.

Поэтому другие ядерные страны должны предупредить РФ о возможных последствиях такого шага. Как это сделать? Нужно передать РФ ноту, что любая попытка применения ядерного оружия будет расцениваться как атака на цивилизацию как таковую и в ответ будет нанесен встречный ядерный удар. Россия должна это понимать.

На фоне мобилизации граждане России осознают, что миллионы россиян могут погибнуть в результате ядерной войны. Государства, обладающие ядерным оружием, должны заявить об этом.

Еще раз хочу сказать, что это не проблема Украины. Россия хочет сломать общую структуру ядерной безопасности. Поэтому в мире должны перестать играть в эту игру, нет никаких референдумов, нет территорий РФ в Украине, есть захваченные украинские земли, которые мы освобождаем.

Поэтому, если Россия заговорит о ядерном оружии, не надо с ней заигрывать, ей следует объяснить, что есть ядерный договор, и, согласно ему, контрудар будет нанесен всеми державами, обладающими ядерным оружием.

- Вы упомянули, что международное сообщество должно прекратить свои игры. Как вы думаете, почему мир не останавливает Россию?

- Хороший вопрос. Дело не только в народах Украины или Азербайджана. Это вопрос установленных в мире правил всеобщей безопасности. О том, насколько мир берет на себя ответственность или действует не только на словах, но и на деле. Мировые державы должны гарантировать, что если они подписались под ядерной доктриной, то она не останется на бумаге и должна работать.

Мир должен сделать свой выбор. Сегодня странам предстоит доказать, что весь каркас безопасности, который построен на опеределенных договорных основах, и есть правила, предписывающие что разрешено делать, а что нет. Сегодня кажется, что может появится неадекватный и неуправляемый субъект и будет угрожать миру. Что будет дальше? Если Россия по-прежнему будет продолжать делать то, что она делает - а она продолжает нарушать правила ведения войны как таковой, все конвенции, например по обращению и с военнопленными, и с гражданским населением на оккупированных территориях.

РФ и сегодня наносит умышленные удары по гражданской инфраструктуре. Кстати, господин Путин откровенно сказал, что удары наносятся по объектам критической инфраструктуры. То есть убивают гражданское население на глазах у всего мира. Более того, они угрожают нам ядерным оружием.

Россия разрушает глобальную безопасность. Вы уже сегодня видите, что в мире начинают нарастать многие конфликты. И если она разрушит архитектуру глобальной безопасности, во всех регионах начнутся неуправляемые процессы.

Более того, самое страшное, если страны, обладающие ядерным оружием, не поставят Россию на место, не объяснят ей, что договор о неприменении ядерного оружия и доктрина о ядерном сдерживании подписавались не для того, чтобы их так просто нарушать, то страны с нестабильными политическими системами, также захотят расширить свои терриитории за счет других. И мы получим большое число территориальных конфликтов, где будет применяться ядерное оружие.

То есть по сути, вопрос стоит так :"Готова ли цивилизация принять решение о конце своего существования, или нет?".

-Выполняются ли договоренности по вывозу украинского зерна через Турцию?

- Украинская сторона выполняет договоренности по поставкам зерна. Российская сторона всегда пытается этому помешать. Мы мпортирует большое количество зерна не только в Турцию, но и на глобальный мировой рынок, и, соответственно, оно отправляется в страны, которые в них нуждаются. Однако Россия по-прежнему настаивает на том, чтобы это соглашение реализовывалось в рамках предусмотренных ею логистических процедур. Она хочет влиять, куда и как пойдет украинское зерно. Думаю, это невозможно, потому что, сделка заключена между мировым сообществом в лице ООН и Турцией, как посредником.

- Можете ли вы раскрыть цифры относительно вооружения и боеприпасов, отправленных в Украину мировыми государствами?

- Нет, на такие вопросы мы принципиально не отвечаем. Мы говорим о необходимости получить различные системы вооружений, чтобы иметь возможность в какой-то степени сбалансировать происходящее на поле боя и ускорить окончание войны. Что касается получения оружия и боеприпасов, что его часть поставляется в рамках определенных гуманитарных программ, что-то закупается в разных странах.

Но количество получаемого по разным каналам вооружения, может назвать только то или иное суверенное государство, поставившее его. Например, в настоящее время существует острая необходимость в бронетехнике, конкретно в определенном количестве танков, от 200 до 300, чтобы показать такую же эффективность, как в направлении Харькова, на других направлениях, чтобы деблокировать другие территории и ускорить окончание войны. И, если страна хочет поставить какое-то количество танков и заявить об этом, мы даем ей это право.

- Как вы оцениваете нынешние отношения между Украиной и Азербайджаном? Как вы оцениваете отправку Азербайджаном гуманитарной помощи Украине, участие в восстановительных работах, активность азербайджанской диаспоры в Украине и участие в боевых действиях граждан Украины-этнических азербайджанцев?

- Это очень впечатляющий момент. В XXI веке люди во всем мире, в том числе и в Азербайджане, понимают, что свобода достигается только путем пролития крови, свобода не дается просто так. И это влияет, в том числе, и наше отношение к Азербайджану, потому что мы понимаем, совершенно точно знаем, что азербайджанское общество разделяет нашу позицию.

Потому что, когда к тебе приходит крупная империя, которая пытается вас поставить на колени, а вы говорите, что никогда этого делать не будете - это очень важно. Это показывает, что у тебя есть стержень, который держит тебя на плаву. Это особенно важно в современном мире, когда многие люди отворачиваются от проблем, отказываются их решать и брать на себя ответственность.

Но надо разделать такие понятия, как политическая целесообразность, внешняя политика той или иной страны, и отношение общества, как оно реагирует.

Я не на минуту не сомневаюсь, что азербайджанское общество на стороне Украины, потому что здесь очевидно, кто инициатор войны, какие преследуются цели и какие могут быть последствия. Если Украина, например, не выиграет эту войну, понятно, что будет.

Азербайджан понимает, насколько улучшится и изменится атмосфера на постсоветском пространстве, если Украина выиграет войну. Потому что Россия заинтересована в непрекращающихся конфликтах на постсоветском пространстве.